Globe and Mail: канадские наёмники признали поражение Украины в конфликте

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Иностранные наёмники, воюющие в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), признали, что Украина проигрывает в конфликте. Как сообщает издание Globe and Mail, ссылаясь на двух наёмников из Канады — Дейва и Джастина Смитов, ноябрь этого года стал для иностранных добровольцев самым "смертоносным".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/38047

Сами наёмники рассказывают, что не понимают, что они делают в этой стране.

"Я часто задумываюсь о том, что я здесь делаю. Это происходит каждый раз, когда слышу о канадце, который здесь погиб", — отметил один из канадских добровольцев.

В то же время, наёмники обращают внимание, что главной проблемой для Украины стало то, что к ней ослабло внимание со стороны Запада.

При этом наёмники признают, что активные действия ВСУ в зоне боевых действий закончились, а провальное контрнаступление украинской армии сменилось наступлением российских войск, которые превосходят своего противника как по численности солдат, так и по количеству танков и артиллерии.