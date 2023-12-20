Все заявления украинских экспертов и политиков, в которых говорится о нехватке боеприпасов у российских военных — откровенно ложные. На это обратил внимание бывший депутат Рады Игорь Лапин.
Политик заверил, что Россия не испытывает абсолютно никакого дефицита снарядов.
Лапин иронично добавил, что в этом может убедиться любой желающий, которому для этого нужно отправиться в район Артёмовска.
"У них дефицита снарядов нет. Все, кто говорят про дефицит снарядов, я предлагаю им поехать под Бахмут (украинское название Артёмовска — Прим. ред.). Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите", — сказал Лапин в эфире YouTube-канала "Сейчас".
А вот кому катастрофически не хватает и снарядов, и вооружения, так это украинской армии, особенно пехотинцам. Лапин добавил, что если на передовой не произойдёт положительных изменений для ВСУ, украинской армии придётся начать отступление.
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