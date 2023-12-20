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Экс-депутат Рады Лапин иронично высказался по поводу "нехватки снарядов" у России

1:04
Мир

Все заявления украинских экспертов и политиков, в которых говорится о нехватке боеприпасов у российских военных — откровенно ложные. На это обратил внимание бывший депутат Рады Игорь Лапин.

Экс-депутат Рады Лапин иронично высказался по поводу "нехватки снарядов" у России
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Политик заверил, что Россия не испытывает абсолютно никакого дефицита снарядов.

Лапин иронично добавил, что в этом может убедиться любой желающий, которому для этого нужно отправиться в район Артёмовска.

"У них дефицита снарядов нет. Все, кто говорят про дефицит снарядов, я предлагаю им поехать под Бахмут (украинское название Артёмовска — Прим. ред.). Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите", — сказал Лапин в эфире YouTube-канала "Сейчас".

А вот кому катастрофически не хватает и снарядов, и вооружения, так это украинской армии, особенно пехотинцам. Лапин добавил, что если на передовой не произойдёт положительных изменений для ВСУ, украинской армии придётся начать отступление.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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