Sohu: Китай поднял в воздух авиацию после заявления Путина о КНР

2:00 Your browser does not support the audio element. Мир

На прошлой неделе прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая в этот раз была совмещена с прямой линией. Российский лидер в том числе высказался об отношениях с Китаем.

Фото: CreativeCommons by dbaron is licensed under CC BY-SA 2.0

Через некоторое время стало известно, что в воздух была поднята китайская авиация, самолёты направились к границе с Россией, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

В ходе пресс-конференции президент России отметил, что уровень сотрудничества между двумя странами достиг беспрецедентно высокого уровня. Товарооборот между Россией и Китаем превысил 200 миллиардов долларов.

Причём достигнут этот показатель был с опережением графика, ведь ранее такого товарооборота планировалось достигнуть по итогам года.

Одним из важнейших событий в материале назван визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Напомним также, что президент России посетил Пекин в октябре.

Авторы Sohu обратили внимание, что спустя некоторое время после пресс-конференции стало известно, что в Китае была поднята в воздух авиация, самолёты были направлены в Японское море к границе с Россией.

С российских аэродромов также взлетели самолёты.

Но ничего экстраординарного в тот день не происходило — Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование акваторий Японского и Восточно-Китайского морей. Что, надо заметить, неоднократно делали и ранее.

В материале отмечается, что решение провести совместное патрулирование в день большой пресс-конференции российского президента является весьма символичным ходом.

Таким образом Москва и Пекин продемонстрировали, что хорошие отношения между двумя странами не ограничиваются только комплиментами в адрес друг друга. И стороны готовы к действительно серьёзному сотрудничеству.