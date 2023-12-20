На прошлой неделе прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая в этот раз была совмещена с прямой линией. Российский лидер в том числе высказался об отношениях с Китаем.
Через некоторое время стало известно, что в воздух была поднята китайская авиация, самолёты направились к границе с Россией, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.
В ходе пресс-конференции президент России отметил, что уровень сотрудничества между двумя странами достиг беспрецедентно высокого уровня. Товарооборот между Россией и Китаем превысил 200 миллиардов долларов.
Причём достигнут этот показатель был с опережением графика, ведь ранее такого товарооборота планировалось достигнуть по итогам года.
Одним из важнейших событий в материале назван визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Напомним также, что президент России посетил Пекин в октябре.
Авторы Sohu обратили внимание, что спустя некоторое время после пресс-конференции стало известно, что в Китае была поднята в воздух авиация, самолёты были направлены в Японское море к границе с Россией.
С российских аэродромов также взлетели самолёты.
Но ничего экстраординарного в тот день не происходило — Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование акваторий Японского и Восточно-Китайского морей. Что, надо заметить, неоднократно делали и ранее.
В материале отмечается, что решение провести совместное патрулирование в день большой пресс-конференции российского президента является весьма символичным ходом.
Таким образом Москва и Пекин продемонстрировали, что хорошие отношения между двумя странами не ограничиваются только комплиментами в адрес друг друга. И стороны готовы к действительно серьёзному сотрудничеству.
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