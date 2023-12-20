Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Украины будет крупнейшим провалом НАТО

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Капитуляция Украины станет первым крупным поражением НАТО с момента его создания, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

Фото: sharij.net

Белый флаг, поднятый киевскими властями в случае военного поражения — такой сценарий уже не исключают даже бывшие руководители Пентагона.

"В случае капитуляции Украины, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года", — не скрывает своего раздражения Брайен, публикуя пост на своей странице в Weapons and Strategy.

Даже заголовок его материала: "В НАТО — бардак, а русские побеждают", свидетельствует о начавшихся панических настроениях.

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона констатирует, что в НАТО уже наблюдается дефицит живой силы и снабжения, пишет "Российская газета".

"Россия уже перехватила инициативу в конфликте на Украине и, по всей видимости, начала ограниченное наступление, которое направлено на данный момент на обеспечение безопасности Донбасса", — подытожил Брайен.