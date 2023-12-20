Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Патриарх Кирилл одобрил законодательные инициативы по ограничению абортов
Эксперты по туризму рассказали о доступных для россиян горнолыжных курортах этой зимой
Психолог Метелина: “Тяга к сладкому говорит об эмоциональном выгорании”
42-летняя Ксения Собчак назвала причину, по которой набрала вес
FT признала человеком года главу производителя Оземпика
Экс-депутат Рады Лапин иронично высказался по поводу "нехватки снарядов" у России
Геннадий Хазанов привёл цитаты Толстого: "Патриотизм есть рабство"
Globe and Mail: канадские наёмники признали поражение Украины в конфликте
Московский суд оштрафовал на 300 тысяч рублей главу "Единого поля" по делу о хищении у Театра Виктюка

Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Украины будет крупнейшим провалом НАТО

1:12
Мир

Капитуляция Украины станет первым крупным поражением НАТО с момента его создания, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Украины будет крупнейшим провалом НАТО
Фото: sharij.net

Белый флаг, поднятый киевскими властями в случае военного поражения — такой сценарий уже не исключают даже бывшие руководители Пентагона.

"В случае капитуляции Украины, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года", — не скрывает своего раздражения Брайен, публикуя пост на своей странице в Weapons and Strategy.

Даже заголовок его материала: "В НАТО — бардак, а русские побеждают", свидетельствует о начавшихся панических настроениях.
Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона констатирует, что в НАТО уже наблюдается дефицит живой силы и снабжения, пишет "Российская газета".

"Россия уже перехватила инициативу в конфликте на Украине и, по всей видимости, начала ограниченное наступление, которое направлено на данный момент на обеспечение безопасности Донбасса", — подытожил Брайен.

«Мазай»: «Командование ВСУ бросает людей на убой»
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, как заставить цвести декабрист

Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер
Тайна всей ГИБДД: как сделать автомобиль невидимым для камер
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Бутерброды с такой намазкой станут деликатесом: этой полезной закуски будет всегда мало
"Репортёр": ЦРУ хочет смести Путина руками "Российской республики" Олег Володин Украина вербует российских подростков посредством видеоигр и соцсетей Дмитрий Плотников "Я не тряпка": Зеленский пообщался с народом с плачевными выводами для Украины Любовь Степушова
38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт
Захочется съесть до последней крошки: быстрый "ходовой" пирог на все случаи жизни
В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади
В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади
Последние материалы
Патриарх Кирилл одобрил законодательные инициативы по ограничению абортов
Эксперты по туризму рассказали о доступных для россиян горнолыжных курортах этой зимой
Психолог Метелина: “Тяга к сладкому говорит об эмоциональном выгорании”
42-летняя Ксения Собчак назвала причину, по которой набрала вес
FT признала человеком года главу производителя Оземпика
Экс-депутат Рады Лапин иронично высказался по поводу "нехватки снарядов" у России
Геннадий Хазанов привёл цитаты Толстого: "Патриотизм есть рабство"
Globe and Mail: канадские наёмники признали поражение Украины в конфликте
Московский суд оштрафовал на 300 тысяч рублей главу "Единого поля" по делу о хищении у Театра Виктюка
Блогер Оксана Самойлова показала необычные новогодние декорации дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников