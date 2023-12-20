Боррель: европейцам важно, кто победит на выборах в США

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что для европейцев важно, кто победит на выборах в США. По словам верховного представителя европейского сообщества по иностранным делам и политике безопасности, дело в том, что в мире всё большее значение приобретает личность побеждающего на выборах политика.

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"Кто управляет — становится всё более важным. Кто будет следующим президентом США — это для нас, европейцев, очень-очень важный вопрос", — подчеркнул глава евродипломатии.

При этом свои слова Боррель поясняет тем, что предстоящие президентские выборы в США могут служить для РФ "более благоприятным сценарием". К тому же существенное влияние они окажут на российско-украинский конфликт и конфликт на Ближнем Востоке.

В заключение глава евродипломатии выразил опасения, что американские избиратели будут голосовать, руководствуясь чувством страха.