Украинский генерал: раненых бойцов ВСУ выносят с поля боя на руках из-за российских дронов

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У украинской армии есть большие проблемы с эвакуацией раненых с поля боя. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Генерал объяснил, что причина сложностей — в вездесущих российских беспилотниках.

"На многих участках фронта техника не выезжает на передовую, потому что, как только она появляется на расстоянии трех-четырех километров от передовой, ее сразу атакуют российские дроны", — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom.

По словам генерала, радиус действия дронов ВС РФ на некоторых участках фронта составляет 8 километров, и украинские военные ничего не могут с этим поделать.

Кривонос добавил, что раненых бойцов ВСУ приходится "выносить с поля боя на руках".

Генерал ВСУ добавил, что у России большое количество современных средств РЭБ, которые, к его сожалению, не производятся на Украине.