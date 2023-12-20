WSJ: в ВСУ признали, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись

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Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) поделились мнением, что Украине не обойтись без всеобщей мобилизации. Как пишет издание Wall Street Journal (WSJ), всеобщую мобилизацию военнослужащие считают необходимой.

Фото: "Час Пик"

"У нас нет всеобщей мобилизации… Но это необходимость. Мы не можем без этого обойтись", — отметил оператор беспилотных летательных аппаратов ВМС ВСУ с позывным Добро.

Только при всеобщей мобилизации, уверен украинский боевик, страна сможет "восстановить свою потрепанную армию".

Напомним, что режим военного положения был введён на Украине 24 февраля 2022 года. В это время запрещён выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.