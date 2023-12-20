Десятки миллионов масок и халатов уничтожены в США

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

В США развёрнута утилизация средств индивидуальной защиты от COVID-19 с истекшим сроком годности. Associated Press подсчитало впечатляющие масштабы их уничтожения.

Фото: Depositphotos

По данным агентства, в 15 штатах уничтожено более 18 миллионов масок, 22 миллиона халатов, 500 тысяч перчаток и других средств защиты. Власти остальных штатов отказались предоставить сведения.

«Это истинное расточительство. Вот что происходит, когда нет подготовки, когда у вас нет стабильной системы здравоохранения», – возмущён исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения Джордж Бенджамин.

В 2020 году на срочную закупку масок/перчаток, а также аппаратов искусственной вентиляции легких и им подобной техники было израсходовано более 7 миллиардов бюджетных долларов. Теперь приходится тратить деньги на утилизацию – в штате Нью-Йорк, к примеру, сожжение просроченных медицинских расходников на сумму $1,6 миллиона обошлось в 21 тысячу долларов.

Справедливости ради, некоторые штаты попытались распродать медсредства с подходящим к концу сроком годности, но теперь они никому не нужны, поэтому пришлось их уничтожить.

В Европе тем временем выброшены на свалку гигантские количества вакцин против коронавируса.