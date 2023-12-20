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Арестович* напомнил, что Украина является наследницей Руси: "Мы разменяли первородство"

1:00
Мир

Алексей Арестович* упрекнул соотечественников в отказе от национальной идентичности, которая корнями уходит в киевскую Русь.

Арестович* напомнил, что Украина является наследницей Руси: "Мы разменяли первородство"
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик объяснил, что Украина должна была возлагать надежды только на себя и отстаивать собственные интересы.

"Мы наследники Руси, наследники киевских князей, которые были родственниками подавляющего большинства европейских королевских династий", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он считает, что Украина утратила собственное достоинство, поэтому сейчас за это расплачивается.

"Мы разменяли первородство великой европейской державы", — выразил своё мнение Арестович*.

Ранее Алексей Арестович предупредил, что "до срыва резьбы" на Украине осталось недолго.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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