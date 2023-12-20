Экс-генерал США Ходжес: Украине стоит скопировать нацистскую Германию 1944 года

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Бывший американский генерал-лейтенант Бен Ходжес предложил Украине брать пример с нацистской Германии 1944 года. По его словам, тогда страна будет иметь шанс противостоять России.

Фото: https://www.ocnal.com/2020/03/the-withdrawing-of-us-troops-from.html

"Подумайте о том, что сделала Германия в 1944 году. Пик производства самолётов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов", — напомнил он, давая интервью YouTube-каналу Perun.

Несмотря на все бомбардировки, подчёркивает Ходжес, в стране росло производство самолётов. Таким образом, по мнению американского генерала, свою производительность может увеличить и Украина. Ведь украинской армии постоянно требуются боеприпасы и оружие. При этом, некоторые западные компании уже помогают ей в этом.