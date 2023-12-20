В Киеве забили тревогу из-за надвигающейся энергетической катастрофы

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Депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что состояние энергорынка Украины "вгоняют" его "в ступор".

Фото: war.ukraine.ua by Konstantin & Vlada Liberov

В своих соцсетях Кучеренко написал, что заверениям Зеленского об успешной евроинтеграции и не менее успешных реформах внутри страны можно противопоставить всего один факт.

Парламентарий сослался на оценки энергетиков, что вся система обеспечения Украины энергией уже пятый год подряд погружается в "неконтролируемый финансовый хаос", который вскоре может разрушить "технологический процесс".

Кучеренко отметил, что ситуация на национальном энергетическом рынке "не просто пугает — это вгоняет меня в ступор", сообщает РИА Новости в среду, 20 декабря.