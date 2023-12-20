Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США пациентка вышла из пятилетней комы после анекдота от матери
Героическое видео: раненый боец РФ под огнём пытается вытащить из-под обстрела своего товарища 
Пленный солдат Белоусов: каждый месяц из роты ВСУ дезертируют около 20 человек
Экипажи российских танков Т-80 уничтожили украинский Т-64 на Купянском направлении
Independent: солдаты ВСУ выражают недовольство из-за необходимости сидеть в обороне
Глава Запорожской области: сопротивление ВСУ может закончиться уже весной
Красноярские ученые синтезировали кристаллы для лечения болезней мозга
В Санкт-Петербурге обрушился шестиэтажный дом с жильцами
Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться на пост президента

The Washington Post: президент РФ Путин завершает год на триумфальной ноте

1:02
Мир

Для российского лидера Владимира Путина 2023 год завершается "на триумфальной ноте" из-за успешной внутренней и внешней политики.

The Washington Post: президент РФ Путин завершает год на триумфальной ноте
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

По словам обозревателя The Washington Post Франчески Эбель, РФ занимает порядка 30% бывших украинских территорий. Как пояснила журналистка, всё это говорит о "триумфе" российского президента, который снова стал осуществлять рабочие поездки за границу.

На этом фоне Украина испытывает серьёзные проблемы, поскольку Запад медлит с предоставлением помощи Киеву, а наступательная операция ВСУ обернулась неудачей, сказано в статье.

Автор материала обратила внимание на то, что Москва активно готовится к Новому году. Граждане РФ покупают билеты на балет "Щелкунчик", находясь в праздничном настроении, резюмировала обозреватель.

Ранее газета The Wall Street Journal назвала Путина "геополитическим победителем" 2023 года.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, как заставить цвести декабрист

Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер
Тайна всей ГИБДД: как сделать автомобиль невидимым для камер
Набравшая лишний вес Ксения Собчак заявила о проблемах со здоровьем
Захочется съесть до последней крошки: быстрый "ходовой" пирог на все случаи жизни
Опрос на Украине: откажись от гражданства, чтобы избежать мобилизации Дмитрий Плотников Из-за сериала "Слово пацана" уличные банды не появятся Алексей Гончаров Квазигосударство Косово: подаяния США и ЕС как доход, наёмничество как работа Михаил Плисюк
Украинский военный Асти Грин заявил, что ВСУ оставят неудобные позиции и перейдут к обороне
Американцев озаботило присутствие России на Шпицбергене
Украинцам разрешили умирать за новую концепцию — "скоро станете Финляндией"
Украинцам разрешили умирать за новую концепцию — "скоро станете Финляндией"
Последние материалы
Пленный солдат Белоусов: каждый месяц из роты ВСУ дезертируют около 20 человек
Экипажи российских танков Т-80 уничтожили украинский Т-64 на Купянском направлении
The Washington Post: президент РФ Путин завершает год на триумфальной ноте
Independent: солдаты ВСУ выражают недовольство из-за необходимости сидеть в обороне
Глава Запорожской области: сопротивление ВСУ может закончиться уже весной
Красноярские ученые синтезировали кристаллы для лечения болезней мозга
В Санкт-Петербурге обрушился шестиэтажный дом с жильцами
Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться на пост президента
В Ирландии подтвердили беседу премьера с пранкерами Вованом и Лексусом
Автоэксперт Милешкин рассказал о преимуществах и недостатках модели "Москвич 6"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников