The Washington Post: президент РФ Путин завершает год на триумфальной ноте

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Для российского лидера Владимира Путина 2023 год завершается "на триумфальной ноте" из-за успешной внутренней и внешней политики.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

По словам обозревателя The Washington Post Франчески Эбель, РФ занимает порядка 30% бывших украинских территорий. Как пояснила журналистка, всё это говорит о "триумфе" российского президента, который снова стал осуществлять рабочие поездки за границу.

На этом фоне Украина испытывает серьёзные проблемы, поскольку Запад медлит с предоставлением помощи Киеву, а наступательная операция ВСУ обернулась неудачей, сказано в статье.

Автор материала обратила внимание на то, что Москва активно готовится к Новому году. Граждане РФ покупают билеты на балет "Щелкунчик", находясь в праздничном настроении, резюмировала обозреватель.

Ранее газета The Wall Street Journal назвала Путина "геополитическим победителем" 2023 года.