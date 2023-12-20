Для российского лидера Владимира Путина 2023 год завершается "на триумфальной ноте" из-за успешной внутренней и внешней политики.
По словам обозревателя The Washington Post Франчески Эбель, РФ занимает порядка 30% бывших украинских территорий. Как пояснила журналистка, всё это говорит о "триумфе" российского президента, который снова стал осуществлять рабочие поездки за границу.
На этом фоне Украина испытывает серьёзные проблемы, поскольку Запад медлит с предоставлением помощи Киеву, а наступательная операция ВСУ обернулась неудачей, сказано в статье.
Автор материала обратила внимание на то, что Москва активно готовится к Новому году. Граждане РФ покупают билеты на балет "Щелкунчик", находясь в праздничном настроении, резюмировала обозреватель.
Ранее газета The Wall Street Journal назвала Путина "геополитическим победителем" 2023 года.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.