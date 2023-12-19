Зеленский рассказал об отношениях с Залужным

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На пресс-конференции Владимира Зеленского по итогам года во вторник его спросили, не планирует ли он уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Фото: AP Photo by Evan Vucci

Этот щепетильный вопрос явно пришёлся не по душе президенту Украины.

"Для чего развивать эту тематику? У меня рабочие отношения с Залужным", — ответил он.

По словам лидера киевской власти, и он, и главком отвечают каждый за свой участок работы.

"Он должен отвечать за результаты на поле боя. Есть разные оценки, что-то получилось, что не получилось на фронте", — добавил Зеленский.

По признанию президента Украины, он ждёт от Залужного "очень конкретных вещей на поле боя".