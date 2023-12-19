На пресс-конференции Владимира Зеленского по итогам года во вторник его спросили, не планирует ли он уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Этот щепетильный вопрос явно пришёлся не по душе президенту Украины.
"Для чего развивать эту тематику? У меня рабочие отношения с Залужным", — ответил он.
По словам лидера киевской власти, и он, и главком отвечают каждый за свой участок работы.
"Он должен отвечать за результаты на поле боя. Есть разные оценки, что-то получилось, что не получилось на фронте", — добавил Зеленский.
По признанию президента Украины, он ждёт от Залужного "очень конкретных вещей на поле боя".
"Могут быть сложные личные отношения, — допустил политик. — Но Украина — это не про личное. Мы говорим про страну, в которой 40 миллионов человек. Мы говорим о будущем поколений".
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