Владимир Зеленский рассказал, о чём говорил с Виктором Орбаном в Аргентине на инаугурации президента этой страны.
На пресс-конференции президента Украины по итогам года журналистка американского NPR напомнила ему об этой встрече и спросила, не склонял ли его венгерский премьер к переговорам с Россией.
"Я никогда не говорил на эту тему с Орбаном. Возможно, он обсуждал это с кем-то из своих коллег", — ответил глава киевской власти.
Как уже рассказывал ранее украинский лидер, в разговоре с Орбаном он выразил ему недовольство: "Политика Орбана не очень дружественна к нам, я ему об этом говорил".
"У меня было несколько вопросов к нему... Я спросил у Орбана: "Виктор, назови хоть одну причину, почему вы не поддерживаете наше вступление в ЕС, может, мы сможем найти дипломатическое решение". Он затруднился дать ответ", — сообщил Зеленский.
Напомним, 10 декабря Зеленский и Орбан случайно встретились на инаугурации президента Аргентины и, судя по распространённому венгерскими СМИ видео, что-то недолго, но оживлённо обсуждали.
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