Зеленского спросили об окончании конфликта на Украине

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Владимир Зеленский не смог дать прогноз по срокам окончания конфликта на Украине — такой вопрос он получил во вторник на своей пресс-конференции по итогам года.

Фото: AP Photo by Evan Vucci

Журналист "РБК-Украина" попросил главу киевского режима прокомментировать мнение западных лидеров, которые считают, что конфликт на Украине затянется на годы.

"Я думаю, что никто не знает ответа, даже наши командиры или западные партнёры. Они не знают. Это только мысли, а мысли часто отличаются от реальности", — ответил Зеленский.

Он выразил надежду на стойкость украинского народа, которая, по его мнению, может вернуть стране мир. "Мы не готовы отдать нашу страну", — добавил политик.

Ранее Владимир Путин заверил, что Россия не откажется от достижения всех целей СВО.