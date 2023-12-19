Зеленский объяснил провал контрнаступления

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Владимир Зеленский объяснил неудачу пресловутого летнего контрнаступления — об этом его спросили во вторник на пресс-конференции по итогам года.

Фото: AP Photo by Evan Vucci

Основная причина, по мнению президента Украины, — отсутствие преимущества ВСУ в воздухе.

"Неконтролируемое небо — это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений", — ответил политик.

В Киеве очень рассчитывают, что ситуация изменится с поступлением обещанных истребителей F-16 — на днях об этом говорил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.