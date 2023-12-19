Владимир Зеленский объяснил неудачу пресловутого летнего контрнаступления — об этом его спросили во вторник на пресс-конференции по итогам года.
Основная причина, по мнению президента Украины, — отсутствие преимущества ВСУ в воздухе.
"Неконтролируемое небо — это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений", — ответил политик.
В Киеве очень рассчитывают, что ситуация изменится с поступлением обещанных истребителей F-16 — на днях об этом говорил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.