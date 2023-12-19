NYP: наступление РФ на фронте может стать катастрофой для Запада

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Наступление российской армии в ходе специальной военной операции на Украине может стать катастрофой для Запада. Об этом сообщает американская газета New York Post (NYP).

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Как отмечают журналисты издания, российская армия действовать усердно, и уже на следующем этапе возможно будет наблюдать, что линия фронта сдвигается в сторону РФ.

"Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы", — обращают внимание журналисты.

Помимо этого, авторы материала подчёркивают, что Запад, отказав Украине в продолжении военной помощи, таким образом подвёл страну. Уже в следующем году ситуация для Киева может стать ещё хуже, так как РФ завладеет преимуществом на поле боя.

В связи с этим в заключение обозреватель сетует, как на Западе могли до такого дойти, ведь на летнее контрнаступление украинской армии возлагались большие надежды.