В WP предрекли неприятные вопросы к Зеленскому после его возвращения на Украину

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Обозреватели американской газеты The Washington Post (WP) считают, что по возвращении на Украину после путешествий в страны Запада президента Владимира Зеленского будут ждать неприятные вопросы. Кроме того, поводом для разговоров послужит провальное контрнаступление боевиков Вооружённых сил Украины.

Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

"После провала попыток оттеснить в ходе контрнаступления российские войска… Зеленский приготовился ответить на жёсткие вопросы во вторник вечером на пресс-конференции в Киеве, посвящённой итогам года", — отмечают авторы материала.

Помимо этого, обозреватели газеты обращают внимание на то, что украинскому лидеру придётся отвечать не только на вопросы по поводу ситуации на фронте, но и как-то комментировать приостановку военной помощи Вашингтона и Брюсселя Киеву. При этом политическое напряжение внутри страны всё продолжает расти.