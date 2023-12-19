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Россия приняла меры в ответ на 12-й пакет санкций ЕС

1:18
Мир

В ответ на 12-й пакет санкций ЕС Россия закрыла въезд целому ряду европейцев, говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник.

Россия приняла меры в ответ на 12-й пакет санкций ЕС
Фото: МИД РФ

"Бан-лист" "представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза" расширен за счёт чиновников, силовиков, предпринимателей из ЕС, потворствующих неонацистскому режиму в Киеве, агитирующих за ужесточение санкционного давления на Россию и распространяющих дезинформацию о ней.

Под ограничения подпадают также депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, 13 октября единогласно одобрившие резолюцию, признающую власть Владимира Путина нелегитимной по окончании его текущего президентского срока.

"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ", — предупредили во внешнеполитическом ведомстве.

С понедельника введён 12-й пакет санкций ЕС. Он накладывает ограничения, помимо прочего, на 61 физическое и 86 юридических лиц, в том числе сына зампреда Совбеза Илью Медведева и бывшую коллегу Владимира Соловьёва по его утренним радиоэфирам Анну Шафран.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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