Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине, выступая во вторник на коллегии Минобороны РФ.
Президент подчеркнул, что это возможно лишь с соблюдением интересов России.
"Хотят договариваться — пусть договариваются. Мы будем это делать исходя из наших интересов", — заявил он.
Он призвал всех оппонентов РФ уяснить эту позицию: "Вот что все должны понять. И в Украине, те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе и США".
"Не хотят — не надо, история всё расставит на свои места. Мы мешать не будем. Но своё не отдадим", — добавил Путин.
Ранее он предупредил, что Россия не готова отказаться от целей СВО.
Напомним, в сентябре 2022 года Владимир Зеленский специальным указом запретил себе переговоры с Владимиром Путиным.
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