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Путин выразил готовность договариваться по Украине

0:56
Мир

Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине, выступая во вторник на коллегии Минобороны РФ.

Путин выразил готовность договариваться по Украине
Фото: kremlin.ru

Президент подчеркнул, что это возможно лишь с соблюдением интересов России.

"Хотят договариваться — пусть договариваются. Мы будем это делать исходя из наших интересов", — заявил он.

Он призвал всех оппонентов РФ уяснить эту позицию: "Вот что все должны понять. И в Украине, те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе и США".

"Не хотят — не надо, история всё расставит на свои места. Мы мешать не будем. Но своё не отдадим", — добавил Путин.

Ранее он предупредил, что Россия не готова отказаться от целей СВО.

Напомним, в сентябре 2022 года Владимир Зеленский специальным указом запретил себе переговоры с Владимиром Путиным.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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