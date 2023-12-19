Бывший депутат Рады: Украина рискует остаться без оборонительных сооружений

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Единственный сценарий для Украины заключается в обороне, однако его реализация станет сложной, поскольку все бетонные заводы страны подвергаются угрозе уничтожения. Об этом заявил Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады Украины и политолог, в интервью URA.RU.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Олег Устенко, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам, утверждает, что у страны есть "план Б" на случай прекращения помощи со стороны Запада. Вместе с тем, депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил отказаться от этого плана, считая его неудачным, и перейти к плану "Г" — "грести из Украины и оставить народ страны в покое".

Килинкаров подчеркнул, что отсутствие конкретного плана является самим планом "Б", чтобы никто не догадался. В настоящей ситуации у Украины нет другого варианта, кроме как перейти к стратегии обороны. Однако сам процесс организации этой обороны требует значительных ресурсов, как материальных, так и финансовых. Килинкаров также отметил, что попытки построить бетонные заграждения столкнутся с проблемами из-за уничтожения бетонных заводов.

"Они обстреляли бетонный завод в Мариуполе (ДНР), чтобы замедлить строительство жилья. В ответ на это, вероятно, все бетонные заводы в зоне конфликта будут уничтожены. С точки зрения строительства оборонных сооружений, это неверное решение", — пояснил политолог.

Специалист также отметил, что Вооруженные силы Украины уже столкнулись с проблемами при попытках создания оборонных сооружений на границе с Белоруссией.