Telegraph: Великобритания будет 10 лет передавать военно-морской опыт ВСУ

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Обозреватели газеты The Daily Telegraph сообщили, что Лондон намерен делиться с Киевом военном-морским опытом. Отмечается, что на саммите Евросоюза, который состоялся на прошлой неделе, обсуждался вопрос выделения Украине в рамках военной помощи €20 млрд в течение четырёх лет.

Фото: baesystems. com

Таким образом, оказание Украине помощи предусмотрено десятилетним пактом по вопросам безопасности, который будет подписан в ближайшие недели. Согласно меморандуму о взаимопонимании, Великобритания обещает сохранить способность Киева противостоять РФ. В частности, Великобритания сконцентрирует украинские войска на военно-морских активах, а также финансовой помощи и обмене разведанными. Вдобавок, Лондон обещает предоставить гарантии безопасности и по завершении конфликта, в том числе, нарастить поставки вооружения и в случае новой агрессии возобновить введение антироссийских санкций.

Кроме того, журналистам издания стало известно о том, что представители Евросоюза выступили с предложением Украине "укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью" для того, чтобы производить больше вооружений.