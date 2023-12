Your browser does not support the audio element.

Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун заявил, что прослушка, обнаруженная в кабинете главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, была муляжом.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.