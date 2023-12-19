Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун заявил, что прослушка, обнаруженная в кабинете главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, была муляжом.
"Насколько мне известно, не было найдено не только средств записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи. Возможно, для провокации", — обратил внимание Ягун в эфире "Радио Свобода"*.
Кроме того, представитель СБУ подчеркнул, что прослушать заседания главкома ВСУ невозможно, ведь в помещениях работает аппаратура, блокирующая любые записывающие устройства. Вдобавок, перед началом любых заседаний проводят проверки. Во время одной из них и была найдена данная прослушка.
В заключение Ягун выразил мнение, что есть вероятность, что в будущем появятся записи с голосом главкома, сгенерированные Искусственным интеллектом.
*Включен Минюстом в реестр иностранных агентов
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