Генерал СБУ Ягун: прослушка в кабинете Залужного была муляжом

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Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун заявил, что прослушка, обнаруженная в кабинете главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, была муляжом.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Насколько мне известно, не было найдено не только средств записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи. Возможно, для провокации", — обратил внимание Ягун в эфире "Радио Свобода"*.

Кроме того, представитель СБУ подчеркнул, что прослушать заседания главкома ВСУ невозможно, ведь в помещениях работает аппаратура, блокирующая любые записывающие устройства. Вдобавок, перед началом любых заседаний проводят проверки. Во время одной из них и была найдена данная прослушка.

В заключение Ягун выразил мнение, что есть вероятность, что в будущем появятся записи с голосом главкома, сгенерированные Искусственным интеллектом.

*Включен Минюстом в реестр иностранных агентов