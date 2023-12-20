Соскин: поездка Зеленского в США была обречена на неудачу с начала

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что поездка лидера киевского режима Владимира Зеленского была обречена на неудачу с самого начала. По его мнению, его встречи с официальными лицами в Вашингтоне выступили в качестве бессмысленной рекламной акции. При этом самого Соскина подобная растрата средств украинских налогоплательщиков возмутила.

Фото: edition.cnn.com

"Он [президент Украины Владимир Зеленский — ред.] сидит в поезде [президента США Джо — ред.] Байдена. И поэтому естественно, что его рассматривают республиканцы, [экс-президент США Дональд — ред.] Трамп и все остальные как врага, <…> который ещё и ведёт себя нагло, по-хамски", — отметил Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

В то же время, он подчеркнул, что Киев уже принципиально не может рассчитывать на какой-либо успех в США, ведь весь процесс сейчас контролируют республиканцы.