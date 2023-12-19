"В настоящий момент мы переживаем очень большой кризис беженцев в Ирландии, самый большой, с которым мы когда-либо сталкивались за всю нашу историю. В Ирландии сейчас проживает 100 тысяч украинцев. Я сам на 9 месяцев поселил в своем доме беженца из Украины", - сказал Варадкар в разговоре с представившимися высокопоставленным африканским чиновником пранкерами. Разговор опубликован в их официальном Telegram-канале.Фото: youscreen.ru
В Европу, в связи с проводимой СВО, поехали беженцы с Украины. Не все из них хотят интегрироваться в общество и соблюдать местные законы.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.