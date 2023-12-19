Глава офиса украинского президента Андрей Ермак может украсть деньги, полученные от Запада в качестве финансовой помощи для ВСУ.
Издание Business Insider не исключает, что Ермак создаст новую коррупционную систему и завладеет западными средствами.
Как подчёркивается в статье, в период конфликта глава офиса Владимира Зеленского получил большую власть. Если Ермак решится на кражу, Запад полностью прекратит поддерживать Киев, считают обозреватели.
"Он не делает сильную Украину, он подрывает военные усилия", — пояснила директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Запад рассматривает Ермака, главкома ВСУ Валерия Залужного, начальника ГУР Кирилла Буданова и мэра Киева Виталия Кличко в качестве кандидатов на пост президента Украины.
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