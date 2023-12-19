BI: глава офиса Зеленского Ермак может украсть финансовую помощь Запада для Украины

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак может украсть деньги, полученные от Запада в качестве финансовой помощи для ВСУ.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Издание Business Insider не исключает, что Ермак создаст новую коррупционную систему и завладеет западными средствами.

Как подчёркивается в статье, в период конфликта глава офиса Владимира Зеленского получил большую власть. Если Ермак решится на кражу, Запад полностью прекратит поддерживать Киев, считают обозреватели.

"Он не делает сильную Украину, он подрывает военные усилия", — пояснила директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Запад рассматривает Ермака, главкома ВСУ Валерия Залужного, начальника ГУР Кирилла Буданова и мэра Киева Виталия Кличко в качестве кандидатов на пост президента Украины.