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В Сербии оппозиция выступила с требованием отменить результаты выборов и объявила голодовку

1:15
Мир

Лидеры оппозиционного блока "Сербия против насилия" выразили своё несогласие с результатами муниципальных выборов в Белграде и сделали требование республиканской избирательной комиссии (РИК) об отмене этих результатов. В знак протеста они объявили о начале голодовки.

В Сербии оппозиция выступила с требованием отменить результаты выборов и объявила голодовку
Фото: "Сербия, Белград, Крепость Калемегдан 01" by Островский Александр, Киев is licensed under CC BY-SA 3.0.

Оппозиция выразила недовольство победой коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на последних выборах в Скупщину Белграда. По данным городского избиркома на 16:00 (18:00 по московскому времени) в понедельник, СПП получила 39,34% голосов, в то время как про-западный блок набрал 34,27% голосов, пишет РИА Новости.

Лидеры движения "Сербия против насилия" заявляют о "фальсификации" результатов выборов, включая подвоз около 40 тысяч избирателей из других городов, а также из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Они собрали сторонников на протесте перед зданием городской Скупщины и администрации столицы. Затем тысячи граждан осуществили переход к зданию РИК на центральной улице Краля Милана, где они заблокировали движение.

Сербия: как в Белграде восприняли результаты парламентских выборов?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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