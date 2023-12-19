Лидеры оппозиционного блока "Сербия против насилия" выразили своё несогласие с результатами муниципальных выборов в Белграде и сделали требование республиканской избирательной комиссии (РИК) об отмене этих результатов. В знак протеста они объявили о начале голодовки.
Оппозиция выразила недовольство победой коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на последних выборах в Скупщину Белграда. По данным городского избиркома на 16:00 (18:00 по московскому времени) в понедельник, СПП получила 39,34% голосов, в то время как про-западный блок набрал 34,27% голосов, пишет РИА Новости.
Лидеры движения "Сербия против насилия" заявляют о "фальсификации" результатов выборов, включая подвоз около 40 тысяч избирателей из других городов, а также из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Они собрали сторонников на протесте перед зданием городской Скупщины и администрации столицы. Затем тысячи граждан осуществили переход к зданию РИК на центральной улице Краля Милана, где они заблокировали движение.
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