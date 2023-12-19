Политолог Гвритишвили оценил опасения Киева из-за бюджета Британии: всё исподтишка

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Киеву не стоит рассчитывать на на объёмную помощь Лондона, заявил в беседе с Рravda.ru политолог, публицист Игорь Гвритишвили. По словам эксперта, если Украину и включат в бюджет страны, то только для отчёта американцам.

Фото: observatornews.ro

Ранее в Киеве выразили обеспокоенность тем, что до сих пор не обнародован бюджет Великобритании на 2024 год, а это значит, что Киев не имеет понятия, может ли он рассчитывать на деньги "господ" из Лондона.

По словам политолога Гвритишвили, Великобритания погрязла в собственных проблемах, и "расхлёбывает" последствия выхода из Евросоюза. Так что рассчитывать на большой гонорар от Лондона не приходится.

"Включат (в бюджет. — Прим. ред.), чтобы как-то отчитаться перед американцами. Но не очень незначительная часть. Великобритания сейчас в достаточно сложном финансовом положении, — пояснил эксперт. — У неё свои проблемы и достаточно серьёзные".

Впрочем, подобная поддержка Британии не в новинку. На заре украинского конфликта Лондон отправил Киеву несколько танков, что стало "символическим" жестом. Как уточнил политолог, большая часть помощи Украине британцами основывалась на политических решениях.

"Британия активно поддерживала, но не за счёт своих финансовых ресурсов. За счёт просто политических решений и так далее. Если посмотреть финансовый вклад в финансирование ВСУ со стороны Великобритании, то можно понять, что он достаточно маленький", — пояснил политолог.

Однако "зрада" случилась не только в финансовом плане. Если при бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне Украина была у всех на слуху, то с приходом Риши Сунака тема конфликта в Незалежной пропала из английских "утюгов".

"Это многовековая традиция британцев: всё исподтишка делать. Возьмите историю и вы поймете, если поверхностно прочитать, это всё ясно. И в Афганистане как работала Великобритания в XIX веке. И в других странах. В африканских странах", — пояснил эксперт, отвечая на вопрос: "Отдалился ли Лондон от Украины?"