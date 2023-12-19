Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большая польза всего от двух комнатных растений
ВСУ "активно убегают в тыл" от российского спецназа
В Сербии оппозиция выступила с требованием отменить результаты выборов и объявила голодовку
Военный ВСУ Сиротюк заявил, что Украину ждёт самый страшный год конфликта
Военспец Марочко: в зоне СВО выросло количество наёмников из Грузии и Польши
Автор "Слова пацана" Роберт Гараев напишет книгу о женских криминальных бандах
Адвокат Карабанов: если фейерверк повредил окно или машину, звоните в полицию
Economist: ВСУ не позволили пожилому новобранцу взять на передовую вставную челюсть
Жемчужина сада, которой вы будете гордиться

Политолог Гвритишвили оценил опасения Киева из-за бюджета Британии: всё исподтишка

2:16
Мир

Киеву не стоит рассчитывать на на объёмную помощь Лондона, заявил в беседе с Рravda.ru политолог, публицист Игорь Гвритишвили. По словам эксперта, если Украину и включат в бюджет страны, то только для отчёта американцам.

Политолог Гвритишвили оценил опасения Киева из-за бюджета Британии: всё исподтишка
Фото: observatornews.ro

Ранее в Киеве выразили обеспокоенность тем, что до сих пор не обнародован бюджет Великобритании на 2024 год, а это значит, что Киев не имеет понятия, может ли он рассчитывать на деньги "господ" из Лондона.

По словам политолога Гвритишвили, Великобритания погрязла в собственных проблемах, и "расхлёбывает" последствия выхода из Евросоюза. Так что рассчитывать на большой гонорар от Лондона не приходится.

"Включат (в бюджет. — Прим. ред.), чтобы как-то отчитаться перед американцами. Но не очень незначительная часть. Великобритания сейчас в достаточно сложном финансовом положении, — пояснил эксперт. — У неё свои проблемы и достаточно серьёзные".

Впрочем, подобная поддержка Британии не в новинку. На заре украинского конфликта Лондон отправил Киеву несколько танков, что стало "символическим" жестом. Как уточнил политолог, большая часть помощи Украине британцами основывалась на политических решениях.

"Британия активно поддерживала, но не за счёт своих финансовых ресурсов. За счёт просто политических решений и так далее. Если посмотреть финансовый вклад в финансирование ВСУ со стороны Великобритании, то можно понять, что он достаточно маленький", — пояснил политолог.

Однако "зрада" случилась не только в финансовом плане. Если при  бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне Украина была у всех на слуху, то с приходом Риши Сунака тема конфликта в Незалежной пропала из английских "утюгов".

"Это многовековая традиция британцев: всё исподтишка делать. Возьмите историю и вы поймете, если поверхностно прочитать, это всё ясно. И в Афганистане как работала Великобритания в XIX веке. И в других странах. В африканских странах", — пояснил эксперт, отвечая на вопрос: "Отдалился ли Лондон от Украины?"

Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
Страшная трагедия: появилось видео боя, после которого погиб юный спортсмен
В Китае рассказали о двух подарках от России
В Китае рассказали о двух подарках от России
Последние материалы
Адвокат Карабанов: если фейерверк повредил окно или машину, звоните в полицию
Economist: ВСУ не позволили пожилому новобранцу взять на передовую вставную челюсть
Жемчужина сада, которой вы будете гордиться
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Байден превратил США в общество свободного падения
Умер стилист Смирнов, который придумывал образы Бузовой и Анфисы Чеховой
The Hill: Меркель может стать "надёжной тётей" в переговорах по Украине
Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер
Кардиолог Фомичева назвала одышку среди самых ранних признаков инфаркта
Водителям рассказали 5 способов избежать штрафа за непристегнутый ремень
ЕС всё сложнее согласовывать новые санкции против РФ: 12-й пакет сыграет на руку Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников