Южная Корея собирается провести учения по ликвидации руководства КНДР

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Руководство Южной Кореи рассматривает возможность проведения учений спецназа, целью которых станет выработка действий по физической ликвидации руководства КНДР во главе с Ким Чен Ыном.

Фото: REX/Shutterstock

Отработать методы устранения военно-политического руководства КНДР Сеул решил в ответ на очередной запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты 18 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканала MBN в эфире которого выступил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

"Сложно говорить открыто об учениях по обезглавливанию, но сегодня на странице американского военного контингента в Республике Корея было опубликовано, что силы специального назначения проводят учения", — пояснил министр оборонного ведомства.

В учениях принимают участие спецназ Южной Кореи и США, которые в том числе отрабатывают авиационные удары по возможным центрам принятия решений возможного противника. Кто является противником, понятно всем сторонам конфликта между двумя частями Кореи.