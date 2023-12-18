Киеву предложили пойти на перемирие, но выдать это за победу: а скажем что победили

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Западные хозяева Владимира Зелинского предлагают заморозить военный конфликт с Россией и объявить о своей победе.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что Владимир Путин проиграл", — цитирует Financial Times бывшего высокопоставленного американского чиновника, сохранившего связи с коллегами.

Газета пишет, что Киев накануне нового года испытывает недостаток во всём: деньгах, боеприпасов, оружии, и даже в дипломатической поддержки. Кроме того Украины и её западных союзников уже нет никакой теории победы на следующий год.

Начали как-то говорить о новом контрнаступлении, но он якобы состоится не ранее 2025 года. Да и если вообще состоится, цитирует его "Царьград".