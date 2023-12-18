Западные хозяева Владимира Зелинского предлагают заморозить военный конфликт с Россией и объявить о своей победе.
"Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что Владимир Путин проиграл", — цитирует Financial Times бывшего высокопоставленного американского чиновника, сохранившего связи с коллегами.
Газета пишет, что Киев накануне нового года испытывает недостаток во всём: деньгах, боеприпасов, оружии, и даже в дипломатической поддержки. Кроме того Украины и её западных союзников уже нет никакой теории победы на следующий год.
Начали как-то говорить о новом контрнаступлении, но он якобы состоится не ранее 2025 года. Да и если вообще состоится, цитирует его "Царьград".
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.