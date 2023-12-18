AP: командир ВСУ пообещал вооружить солдат лопатами, когда кончатся патроны

По мере приближения двухлетнего рубежа российско-украинского конфликта в рядах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) усиливается подавленное настроение из-за нарастающих человеческих потерь и недостатка боеприпасов и снаряжения, сообщает агентство Associated Press.
"Бойцы ВСУ опасаются, что российская армия более эффективно вооружена для активных боевых действий, и они разочарованы ограниченной возможностью лишь обороняться в упорном конфликте. Некоторые сомневаются в обоснованности решений своих командиров", — отмечает издание.
Украинские военнослужащие удивляются тому, почему приказы о сложных операциях, выполняемых в условиях зимних холодов, не были отданы заранее, за несколько месяцев до начала.
"Я не понимаю. Сейчас все сложнее и холоднее. И это не мои вымыслы, во многих подразделениях разделяют мое мнение", — поделился солдат ВСУ с позывным "Боксер".
Еще один военнослужащий возмущен тем, что обучение операторов беспилотников, ставших одним из ключевых орудий в конфликте, затягивается, что приводит к потере людей ВСУ.
"Мы потратили время впустую", — посетовал собеседник издания.
Командир 59-й бригады, действующей в районе Авдеевки, заявил корреспондентам AP, что если у его бойцов закончится боеприпас, он прикажет им использовать лопаты в бою с российскими войсками.
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