Дикастерия Ватикана по доктрине веры распространила сенсационное, но ожидаемое заявление, что допустимо получение благословения для "пар, не состоящих в браке, однополых".
В документе, подписанном, Папой Римским Франциском уточняется, что "благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса".
Как сообщает в понедельник,18 декабря, агентство ТАСС, ранее Ватикан подтвердил, что представители ЛГБД-сообщества имеют право пройти обряд крещения и быть крестными родителями.
Также католические священники могут крестить детей, которые воспитываются в однополых "семьях".
Сам понтифик неоднократно заявлял, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех".
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.