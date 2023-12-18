В Ватикане разрешили благословение однополых пар

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Дикастерия Ватикана по доктрине веры распространила сенсационное, но ожидаемое заявление, что допустимо получение благословения для "пар, не состоящих в браке, однополых".

Фото: Openverse by Ross Dunn is licensed under CC BY-SA 2.0

В документе, подписанном, Папой Римским Франциском уточняется, что "благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса".

Как сообщает в понедельник,18 декабря, агентство ТАСС, ранее Ватикан подтвердил, что представители ЛГБД-сообщества имеют право пройти обряд крещения и быть крестными родителями.

Также католические священники могут крестить детей, которые воспитываются в однополых "семьях".

Сам понтифик неоднократно заявлял, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех".