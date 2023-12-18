AP: военнослужащие ВСУ стали открыто выражать сомнения в решениях Киева

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские военнослужащие стали открыто выражать сомнения в решениях киевских властей. Как пишет Associated Press (AP), внутриполитические разногласия на Украине уже распространились и на рядовой состав Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Обозреватели агентства обращают внимание, что украинские солдаты стали сомневаться в эффективности решений, принятых руководством страны. Причём, их недовольство становится всё более открытым. Речь идёт о том, что в рядах ВСУ начали всё чаще возникать опасения по поводу

"Беспокойство в коридорах власти распространилось и на рядовой состав вооруженных сил, у которых все чаще возникают опасения по поводу неэффективности и неправильного принятия решений внутри бюрократии, от которой они зависят в том, что касается обеспечения их боеготовности", — обращают внимание авторы материала.

Украинские военные обеспокоились, что российские войска лучше оснащены для сражений. Кроме того, в ВСУ разочарованы необходимостью обороняться в изнурительных боях.

В связи с этим усталость на поле боя выплеснулась наружу, выявив разногласия между военным и политическим крылом Киева.