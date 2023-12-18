Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд вынес наказание участникам массовой драки у рынка "Садовод"
Рогов раскрыл план "Б" Киева, если Запад прекратит финансирование
Агроном Терентьев дал советы по укрытию растений зимой
Пострадал за Путина: Киркоров засудит Balenciaga, который ввел запрет на покупки
Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций с новыми запретами на импорт
Вторые в мире испытания ракетного двигателя с напечатанным топливом прошли в РФ
19 декабря нельзя делать эти вещи, иначе в новом году всё будет валиться из рук
Лавров заявил, что Запад собирается дать Украине время на передышку
Папа Римский разрешил священникам благословлять однополые союзы

AP: военнослужащие ВСУ стали открыто выражать сомнения в решениях Киева

1:17
Мир

Украинские военнослужащие стали открыто выражать сомнения в решениях киевских властей. Как пишет Associated Press (AP), внутриполитические разногласия на Украине уже распространились и на рядовой состав Вооружённых сил Украины (ВСУ).

AP: военнослужащие ВСУ стали открыто выражать сомнения в решениях Киева
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Обозреватели агентства обращают внимание, что украинские солдаты стали сомневаться в эффективности решений, принятых руководством страны. Причём, их недовольство становится всё более открытым. Речь идёт о том, что в рядах ВСУ начали всё чаще возникать опасения по поводу

"Беспокойство в коридорах власти распространилось и на рядовой состав вооруженных сил, у которых все чаще возникают опасения по поводу неэффективности и неправильного принятия решений внутри бюрократии, от которой они зависят в том, что касается обеспечения их боеготовности", — обращают внимание авторы материала.

Украинские военные обеспокоились, что российские войска лучше оснащены для сражений. Кроме того, в ВСУ разочарованы необходимостью обороняться в изнурительных боях.

В связи с этим усталость на поле боя выплеснулась наружу, выявив разногласия между военным и политическим крылом Киева.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов

Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.

Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Бутоны станут огромными: спатифиллум сразу покроется цветами от чайной ложки этого продукта
Спатифиллум сразу покроется цветами: одна ложка этого продукта обеспечит цветение
"Галкин глупец": Садальский о ситуации с деньгами у сбежавших звёзд
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова
Маргарита Симоньян заявила, что Пугачёва сможет вернуться в Россию
Тромбы в сосудах и жир на животе: почему лучше не есть в большом количестве соль, сахар, обехжиренные продукты
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Последние материалы
Виталий Кузнецов: формируется казачий добровольческий батальон "Донецк"
Военная хроника: за 48 часов ВС РФ взяли множество пленных под Артёмовском
В новых регионах РФ создадут общественные пространства для комфорта граждан
Лавров предостерег НАТО от размещения у себя переданных Украине F-16
Путин рассказал о подъёме демографической волны через три года
Певец Александр Новиков призвал называть иноагентов "врагами государства"
Полковник Ходарёнок: РФ не нужно срочно оборудовать полосы обороны с Финляндией
В Антарктиде массово гибнут морские слоны
Врач Кондрахин рассказал о пользе красного перца при простуде
Психолог рассказала о влиянии сериала "Слово пацана" на детскую психику: эффект Вертера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников