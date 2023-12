Your browser does not support the audio element.

Украинские военнослужащие стали открыто выражать сомнения в решениях киевских властей. Как пишет Associated Press (AP), внутриполитические разногласия на Украине уже распространились и на рядовой состав Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0