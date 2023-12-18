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Лавров предостерег НАТО от размещения у себя переданных Украине F-16

1:16
Мир

Сергей Лавров предостерег страны НАТО от помощи в размещении у себя предназначенных киевскому режиму F-16. С этим предупреждением министр иностранных дел России выступил в понедельник в передаче Первого канала "Большая игра".

Лавров предостерег НАТО от размещения у себя переданных Украине F-16
Фото: МИД РФ

Он напомнил, что на Украине нет ни аэродромов, способных принимать эти истребители, ни соответствующего оборудования, ни квалифицированного персонала. "Поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасные размышления, могу сказать вам со всей ответственностью", — предупредил дипломат.

"Если они хотят, как и англичане, опять отсидеться за своими водными просторами, тогда они должны понимать, что где-то есть грани, которые переходить нельзя", — подчеркнул он.

Лавров порекомендовал западным политикам, призывающим не допустить распространения боевых действий на Ближнем Востоке, "такой же свой пыл применить, чтобы подобного не произошло на Украине".

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отрапортовал о близящейся к завершению подготовке украинских пилотов на F-16, но признал, что против российских ракет эти истребители бесполезны.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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