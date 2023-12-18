Полковник Ходарёнок: РФ не нужно срочно оборудовать полосы обороны с Финляндией

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Российский полковник Михаил Ходарёнок считает, что России не нужно срочно оборудовать полосы обороны с Финляндией. Он напомнил, что ранее у РФ с этой страной была "самые добрые, самые сердечные отношения". Однако после того, как выразился президент России Владимир Путин, Финляндию "затащили" в НАТО, появились проблемы в отношения двух государств.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

"По сути дела, вопрос стоит не столько о формировании МВО [Московский военный округ — ред.] и ЛенВО [Ленинградский военный округ — ред.] с нуля, сколько о воссоздании двух военных округов, существовавших в составе Вооружённых сил Советского Союза и России — Мос­ковского и Ленинградского", — считает обозреватель Газеты.Ru.

Таким образом, добавляет Ходарёнок, из-за изменившейся геостратегической ситуации ЗВО, вероятнее всего, разделят на МВО и ЛенВО. При этом, чтобы сформировать новые части, объединения и соединения, могут потребоваться инженерно-сапёрские, артиллерийские, понтонно-мостовые бригады, бригады РЭБ, бригады связи и т. д.

Тем не менее, вдоль границы с Финляндией вряд ли вырастет забор из полков и дивизий российской армии. Поэтому, делает вывод Ходарёнок, есть основания полагать, что все организационно-штатные мероприятия со стороны российской армии проведут с учётом возможностей экономического комплекса страны.