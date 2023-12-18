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FT: Украине предлагают пойти на заморозку конфликта и выдать это за победу

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Мир

Украине предлагают пойти на заморозку конфликта с Россией и выдать это за победу. Как сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на неназванного экс-чиновника США, такое решение обсуждают некоторые из самых активных союзников Украины.

FT: Украине предлагают пойти на заморозку конфликта и выдать это за победу
Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

"Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что [президент РФ Владимир - ред.] Путин проиграл", — отметил собеседник издания.

Кроме того, прежде обозреватель Гидеон Рахман обращал внимание, что накануне Нового года Украина испытывает недостаток не только в финансах и боеприпасах, но также и в дипломатической поддержке.

Вдобавок, у Киева и его западных союзников уже нет "теории победы" на 2024 год. Поэтому на фоне этого военная поддержка со стороны Запада, вероятнее всего, может сократиться.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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