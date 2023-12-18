FT: Союзники предлагают заморозить украинский конфликт и объявить о победе

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Автор издания Гидеон Рахман добавил, что Киев перед Новым годом имеет финансовые проблемы, недостаток в боеприпасах, а также нуждается в дипломатической поддержке. Кроме этого, у украинской стороны и её западных союзников уже нет "теории победы" на следующий год, на фоне чего западная поддержка может значительно сократиться.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что (президент России Владимир) Путин проиграл", - сказал журналисту издания бывший американский чиновник.

В начале декабря издание WSJ со ссылкой на западных дипломатов и военных сообщало, что Украина не сможет провести следующее серьёзное контрнаступление до 2025 года.

Напомним, украинское контрнаступление стартовало 4 июня, но через три месяца российский лидер Владимир Путин заявил о полном провале украинской операции.