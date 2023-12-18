Автор издания Гидеон Рахман добавил, что Киев перед Новым годом имеет финансовые проблемы, недостаток в боеприпасах, а также нуждается в дипломатической поддержке. Кроме этого, у украинской стороны и её западных союзников уже нет "теории победы" на следующий год, на фоне чего западная поддержка может значительно сократиться.
"Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что (президент России Владимир) Путин проиграл", - сказал журналисту издания бывший американский чиновник.
В начале декабря издание WSJ со ссылкой на западных дипломатов и военных сообщало, что Украина не сможет провести следующее серьёзное контрнаступление до 2025 года.
Напомним, украинское контрнаступление стартовало 4 июня, но через три месяца российский лидер Владимир Путин заявил о полном провале украинской операции.
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