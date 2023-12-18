Скотт Риттер: на фронтах погибает до 90% мобилизованных в ВСУ мужчин

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Шокирующие цифры потерь мобилизованных в украинскую армию озвучил военный эксперт, отставной американский морпех и разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как заявил Риттер, из-за некомпетентности руководства ВСУ, которое готовили западные инструкторы, до 90% мобилизованных в украинскую армию сейчас либо погибли либо находятся в госпиталях.

"Представьте, вы идете в Конгресс: и вам говорят: "Мы отдали вам все эти деньги, вы создали четыре армии. Где же они? Что же, 80-90% процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены", — сказал Риттер, которого цитирует "ПолитНавигатор".

При этом Скотт Риттер ссылается на данные полученные у военного комиссара украинского города Полтава.

Военный эксперт отметил, что если бы такие потери несла американская армия, то высшее командование Пентагона уже давно бы отправилось на скамью подсудимых.

"Гибнет много людей, в основном украинцев. Это не война, не военное искусство. И честно говоря, все в НАТО вовлечены в это", — подытожил Скотт Риттер.

Ранее о плохой подготовке командного состава ВСУ сообщало польское издание "Wirtualna Polska". НАТОвские спецы готовили их наступать, а сидеть приходится в окопах.