Шокирующие цифры потерь мобилизованных в украинскую армию озвучил военный эксперт, отставной американский морпех и разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
Как заявил Риттер, из-за некомпетентности руководства ВСУ, которое готовили западные инструкторы, до 90% мобилизованных в украинскую армию сейчас либо погибли либо находятся в госпиталях.
"Представьте, вы идете в Конгресс: и вам говорят: "Мы отдали вам все эти деньги, вы создали четыре армии. Где же они? Что же, 80-90% процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены", — сказал Риттер, которого цитирует "ПолитНавигатор".
При этом Скотт Риттер ссылается на данные полученные у военного комиссара украинского города Полтава.
Военный эксперт отметил, что если бы такие потери несла американская армия, то высшее командование Пентагона уже давно бы отправилось на скамью подсудимых.
"Гибнет много людей, в основном украинцев. Это не война, не военное искусство. И честно говоря, все в НАТО вовлечены в это", — подытожил Скотт Риттер.
Ранее о плохой подготовке командного состава ВСУ сообщало польское издание "Wirtualna Polska". НАТОвские спецы готовили их наступать, а сидеть приходится в окопах.
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