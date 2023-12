Шокирующие цифры потерь мобилизованных в украинскую армию озвучил военный эксперт, отставной американский морпех и разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.