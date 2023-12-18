Залужный отказался отвечать, возможно ли контрнаступление ВСУ в 2024 году

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Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался отвечать, возможно ли возобновление контрнаступления украинской армии в следующем году.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Отвечая на вопрос журналистов о возможном контрнаступлении ВСУ в 2024 году, украинский генерал отметил, что он не может планировать, что должны делать ВСУ.

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой — человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", — подчеркнул главком ВСУ.

Как сообщали на прошлой неделе обозреватели газеты Wall Street Journal, у Киева, вероятнее всего, не получится провести следующее крупное контрнаступление вплоть до 2025 года.

При этом прежде Залужный раскритиковал проведённое президентом Украины Владимиром Зеленским увольнение областных военкомов.