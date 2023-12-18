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Дандыкин: Киев "поставит под ружьё" женское население Украины

1:07
Мир

Военный аналитик и капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что украинские власти намерены "поставить под ружьё" женское население своей страны. По его словам, Верховная рада Украины всё же примет соответствующий закон. Причём, это скорее будут не просто вспомогательные войска, а то, что женщины начнут воевать наравне с мужчинами.

Дандыкин: Киев "поставит под ружьё" женское население Украины
Фото: The Daily Beast

"Я так понимаю, что они продавят на этой Раде и поставят под ружьё и женщин. Пока говорят, что это будут войска вспомогательные, но я не считаю, что связь — это войска вспомогательные", — объяснил свою точку зрения Дандыкин.

При этом военный аналитик привёл в пример операторов беспилотных летательных аппаратов, которые ведут активную работу на линии соприкосновения, довольно часто становясь целью для ударов.

По мнению специалиста, российская армия подготовилась к спецоперации в зимних условиях лучше, чем украинские формирования. Не в последнюю очередь речь идёт про обеспечении бойцов дровами и лучшими условиями в блиндажах.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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