Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подверг критике решение украинского президента Владимира Зеленского уволить военных комиссаров.
Как напомнил главком, в летний период Зеленский снял с постов некоторых военкомов. Причиной стали коррупционные скандалы.
"Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет", — цитирует Залужного издание "Украинская правда".
По мнению главкома ВСУ, военные комиссары, уволенные Зеленским, понимали, как пополнять ряды армии. Он потребовал организовать мобилизационную кампанию по прежним стандартам.
Ранее в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие приборы. Люди, причастные к установке оборудования, ещё не найдены.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.