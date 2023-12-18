Залужный раскритиковал решение Зеленского по увольнению военкомов

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подверг критике решение украинского президента Владимира Зеленского уволить военных комиссаров.

Фото: openverse by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как напомнил главком, в летний период Зеленский снял с постов некоторых военкомов. Причиной стали коррупционные скандалы.

"Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет", — цитирует Залужного издание "Украинская правда".

По мнению главкома ВСУ, военные комиссары, уволенные Зеленским, понимали, как пополнять ряды армии. Он потребовал организовать мобилизационную кампанию по прежним стандартам.

Ранее в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие приборы. Люди, причастные к установке оборудования, ещё не найдены.