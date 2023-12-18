Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что заразился коронавирусом

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что заразился коронавирусной инфекцией и принял решение о самоизоляции.

Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

Политик выразил надежду на то, что перенесёт COVID-19 в лёгкой форме, после чего вернётся к своей работе.

Как пояснил канцлер в социальной сети X (бывшая Twitter*), ему придётся находиться в изоляции до выздоровления.

Ранее Шольц заявил, что страны ЕС рано или поздно придут к единогласному решению по дальнейшей поддержке Украины. Он подчеркнул: Евросоюз может согласовать помощь в размере 50 миллиардов евро для Киева. Канцлер ФРГ добавил, что такое решение, скорее всего, будет принято в январе 2024 года.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.