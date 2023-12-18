Алексей Арестович* объяснил, чем чревата идея ставить женщин на воинский учёт и запрещать им выезжать за границу.
Украинский военный аналитик считает, что инициатива ставить женщина на воинский учёт обернётся снижением доверия к власти.
Он отметил, что бедные слои населения заставляют умирать на фронте за "коррупционную" и "неэффективную" систему.
"Это означает, что до срыва резьбы осталось немного, и первыми взбунтуются, скорее всего, женщины (а это — страшная сила)", — написал Арестович в своём Telegram-канале.
Аналитик отметил, что успехи ВСУ на фронте приводят к консервации существующей власти.
"Вот так целая страна заканчивает жизнь самоубийством в прямом эфире, онлайн", — выразил своё мнение экс-помощник офиса Владимира Зеленского.
Ранее Арестович* рассказал, почему депутат взорвал гранату в Закарпатье.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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