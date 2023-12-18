Арестович* об инициативе ставить женщин на воинский учёт на Украине: до срыва резьбы осталось немного

Алексей Арестович* объяснил, чем чревата идея ставить женщин на воинский учёт и запрещать им выезжать за границу.

Фото: Myśl Polska

Украинский военный аналитик считает, что инициатива ставить женщина на воинский учёт обернётся снижением доверия к власти.

Он отметил, что бедные слои населения заставляют умирать на фронте за "коррупционную" и "неэффективную" систему.

"Это означает, что до срыва резьбы осталось немного, и первыми взбунтуются, скорее всего, женщины (а это — страшная сила)", — написал Арестович в своём Telegram-канале.

Аналитик отметил, что успехи ВСУ на фронте приводят к консервации существующей власти.

"Вот так целая страна заканчивает жизнь самоубийством в прямом эфире, онлайн", — выразил своё мнение экс-помощник офиса Владимира Зеленского.

Ранее Арестович* рассказал, почему депутат взорвал гранату в Закарпатье.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.