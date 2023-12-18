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Леонков: КНДР наращивает возможности для превентивного удара по США

1:25
Мир

Военный аналитик Алексей Леонков выразил мнение, что запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета "предназначалась" для США. Свою точку зрения он объяснил тем, что такой шаг Северной Кореи говорит о том, что государство наращивает свои возможности по нанесению превентивного удара по США.

Леонков: КНДР наращивает возможности для превентивного удара по США
Фото: REX/Shutterstock

При этом в Вашингтоне понимают это, так что в последнее время стараются не идти на провокации против Пхеньяна.

"Данная МБР, исходя из своих технических характеристик, никак не могла бы угрожать Японии. Эта ракета "предназначалась" для тех, кто находится по ту сторону Тихого океана, то есть США", — обратил внимание Леонков. Его цитирует РИА Новости.

Помимо этого, военный аналитик напомнил, что в КНДР уже не раз говорили о готовности нанести по Соединённым Штатам превентивный ядерный удар при любой попытке Вашингтона эскалировать ситуацию на корейском полуострове. При этом, как сегодня развивается северокорейская ядерная программа, неизвестно никому.

Тем не менее, в США серьёзно оценивают угрозу вероятного превентивного удара. Об этом, в том числе, говорят и планы Вашингтона по выделению в следующем году 1,5 миллиарда долларов на усиление ПВО-ПРО острова Гуам.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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