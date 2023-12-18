Таможня Германии не пропускает новогодние товары русскоязычных предпринимателей

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Таможня ФРГ задерживает на границе не входящие в санкционные списки товары, которые хотят доставить европейским партнерам русскоязычные предприниматели. Это затронет и новогодние подарки.

Фото: Openverse by West Midlands Police is licensed under CC BY-SA 2.0

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

VADAR приводит многочисленные примеры того, что немецкая таможня теперь тщательно проверяет все грузы из России на легальность и отсутствие санкционных ограничений. При этом груз, который не входит в этот список, все равно признается санкционным.

Как отмечают представители бизнеса, пострадавшие от дискриминационных действий таможни, немецкие чиновники "на свое усмотрение буквально на ходу переписывают таможенные коды".

Но и этого немецким таможенным службам мало. Накануне там заявили, что на границе будут изыматься все рождественские и новогодние подарки из России из-за соблюдения режима санкций. Это коснется изделий из древесины, драгоценных металлов, сигарет, косметики, книг и даже игрушек.

Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза милостливо разрешила некоторым гражданам стран-участниц ЕС оставить привезенные из России автомобили.