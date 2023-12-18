ВСУ признали бесполезность F-16 против российских ракет

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

F-16 ничем не помогут Украине в защите от российских баллистических ракет, признал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в понедельник.

Фото: Фото: nato.int

Многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 ещё не прибыли на Украину, а там ими уже недовольны.

"F-16 вряд ли будет как-то помогать в борьбе с баллистикой. Баллистика — это наземные установки, которые могут в любой точке сработать и выпустить ракету. Против баллистических ракет F-16 не может работать", — объяснил Игнат.

Тем не менее украинских пилотов сейчас вовсю обучают, и скоро они уже приступят к выполнению самостоятельных полётом на F-16. "Мы делаем это в рекордно короткие сроки", — похвалился представитель ВСУ.

"Нам нужно преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе очень тяжело наземным войскам", — посетовал полковник.

По его подсчётам, для значимого преимущества Украине нужно около истребителей F-16 плюс учебно-тренировочные самолёты и специальная техника к ним.