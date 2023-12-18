Телеканал RTVE: победа Украины над РФ с каждым днём кажется всё более маловероятной

Вероятность победы ВСУ над российской армией крайне мала. Об этом сообщили в эфире испанского телеканала RTVE.

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По словам отставного вице-адмирала Испании Хосе Мануэля Санхурхо, Украине не удастся выиграть в конфликте на истощение ресурсов.

"Победа Украины с каждым днём кажется всё более маловероятной", — подчёркивает канал.

Ранее китайский эксперт в сфере международной политики Ли Хайдун заявил, что украинские войска не в состоянии одержать победу над ВС РФ на линии боевого соприкосновения. При этом специалист подчеркнул: без помощи со стороны западных партнёров Киев, безусловно, потерпит поражение.

В середине декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс разочарован результатами украинского контрнаступления.