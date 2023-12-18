Некоторые граждане ЕС смогут оставить привезенные из России автомобили

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Ограниченное число граждан государств — членов ЕС получит возможность избежать конфискации автомобилей, на которых они въехали в Евросоюз с территории России.

Фото: Politonline.ru

Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в британском издании Financial Times.

"Мы будем позволять это только в очень-очень ограниченных случаях", — сообщил дипломат одной из стран.

Financial Times уточняет, что послабление будет сделано в рамках 12-го пакета антироссийских санкций, который принимает ЕС. Об этом руководство содружества просили несколько стран, которые не имеют общих границ с РФ.

Конфисковать автомобили с российскими номерами в ЕС стали после 8 сентября 2023 года.