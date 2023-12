Your browser does not support the audio element.

Американское издание The Mercury News рассказала про громкий секс-скандал, который произошел в крупной калифорнийской компании Tradeshift, топ-менеджера которой обвинили в сексуальном насилии в отношении своей помощницы.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.