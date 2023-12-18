Топ-менеджер Tradeshift сделал свою помощницу секс-рабыней

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Американское издание The Mercury News рассказала про громкий секс-скандал, который произошел в крупной калифорнийской компании Tradeshift, топ-менеджера которой обвинили в сексуальном насилии в отношении своей помощницы.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Бывшего топ-менеджера крупной ИТ-компании обвинили в том, что он сделал свою помощницу секс-наложницей, заставив подписать "контракт рабыни".

Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает lenta. ru со ссылкой на издание The Mercury News

Осенью этого из компании Tradeshift был уволен исполнительный директор Кристиан Лэннг. После этого на него был подан судебный иск, в котором помощница Лэннга сообщила, что босс заставил ее подписать "контракт рабыни" и несколько месяцев унижал и насиловал ее.

В "контракте" были прописаны все детали ее сексуального рабства, включая в какой одежде она должна была приходить на встречи со своим господином.

"Рабыне следует всегда быть готовой к сексу с хозяином и никогда не отказывать ему даже в тех случаях, когда на ней нет ошейника. Всякий раз, встречаясь с хозяином наедине в первый раз за день, нужно вставать на колени и спрашивать, что она может для него сделать", — гласит один из пунктов "контракта".

В поданном иске говорится, что за время работы в Tradeshift женщина страдала от болей и посттравматического стрессового расстройства. На восстановление физического и ментального здоровья ей пришлось потратить сотни тысяч долларов.