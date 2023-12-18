В Польше раскритиковали уровень подготовки командиров ВСУ

В Польше призвали киевские власти срочно обратить внимание на уровень подготовки командного состава ВСУ. Эксперты считают, что украинские солдаты массово погибают из-за ошибок их командиров.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"Украинцам необходимо измениться. Советский менталитет их командиров — большая проблема, и из-за этого растут военные потери", — пишет польское издание Wirtualna Polska.

Ссылаясь на мнение военных экспертов отмечается, что инструкторы НАТО на многочисленных курсах обучили командный состав ВСУ исключительно маневренному бою, а сейчас большая часть фронта замерла в окопах.

А такой тактике ведения войны их не обучали, поэтому украинцы несут существенные потери.

Также польские эксперты обращают внимание на крайне низкий уровень подготовки попадающих на фронт резервистов и призывников.

"Большой проблемой являются офицеры запаса, которые обучались еще до реформы и имеют много вредных привычек, которые унаследовали от армии советского образца", — отмечает польское издание.